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20 yıl görev yapış hekimlere plaket
BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE EN AZ 20 YIL GÖREV YAPMIŞ HEKİMLERE PLAKET VERİLDİ
BİLECİK 25.03.2023, 11:04
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde en az 20 yıl görev yapmış hekimlere plaket verildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Arıkan tarafından en az 20 yıl görev yapmış hekimlere plaket verildi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Başhekim Arıkan, “İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı gaye edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.