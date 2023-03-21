Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Hendek deplasmanında farklı kaybetti.

BAL 10. Grup 19’uncu hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmandan Sakarya temsilcisi Hendek Spor karşısında 5-0 kaybetti. Maça iyi başlayan Hendek Spor maçın henüz 30’uncu saniyesinde Tolga Kara’nın gollüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası adeta maça 1-0 başlayana Hendek Spor maçın 27’inci dakikasında Ümit Koz’un golüyle durumu 2-0’a getirdi. Maçın 37’inci dakikasında Tolga Kara kendisinin ikinci takımın 3’üncü golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla sonuçlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk devrede bir varlık gösteremedi. 1969 Bilecik Spor Kulübü devre arası değişiklikler sonra maça hızlı başlarken, ileri uçta bir varlık göstermedi. Maçın 62’inci dakikasında Salih Kazan Hendek Spor’un 4’üncü golünü kaydetti. Maçın 81’inci dakikasında Salih Kazan kendisinin ikinci takımın 5’inci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Hendek Spor bu galibiyetle puanını 36’ya çıkarırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 21 puanda kaldı.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü yönetimi deplasman için taraftarlara otobüs tahsis etmezken, taraftarlar kendi imkanları ile maça gitti.