1308 Osmaneli Belediyespor 7, Gölpazarı Belediyespor 1

1308 Osmaneli Belediyespor, Gölpazarı Belediyespor ile girdiği mücadeleden 7-1 galip çıktı.

1308 Osmaneli Belediyespor U17 takımı ligin bitmesine son 3 maç kala şampiyonluk yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin oyuncuları tek tek tebrik ederek onların futboldaki hevesini arttıran antrenörlerine ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerine teşekkür etti.