26 yıllık köklü geçmişe sahip Beta-Pak kalite ve ileri teknolojiyi benimseyen firmaların başında geliyor. 12.000 metrekarelik yeni teknolojik tesisi ve 200'ün üzerinde uzman kadrosuyla çalışmalarına hız veren Beta-pak sektörün önemli fuarlarından biri olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcılardan tam not aldı.

Performans ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası standartlara uygun üretimler yapan Beta-Pak, anahtar teslim Proses Formlama, Dolum, Paketleme ve Servis Çözümleri sunuyor. 5 kıtada 90'a yakın ülkeye ulaşn marka, sürekli gelişim anlayışı ve elde ettiği ödüllerle de öne çıkıyor.

"Yenilikçilik temelinde ilkeli yaklaşımlarla, müşteri ve çalışan mutluluğunu ön planda tutan, satış hacmini ve etki alanını sürekli genişleten, yüksek temsil kabiliyetine sahip, karlı, sürdürülebilir, sektöründe öncü makine üreticilerinden biri haline gelmek" vizyonuyla hareket eden Beta-Pak Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz'e fuarda mukrofon uzattık. Hayırsever iş insanı sıfatıyla sosyal sorumluluk projeleriyle adını sıkça duyuran Mertöz, haber merkezimizden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.