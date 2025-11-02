Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılıyor. Toplantında disiplin kuruluna sevk edilen eski başkan Hasan Arat’a verilen 1 yıllık ceza oylandı.

Disiplin kurulunun, Hasan Arat’ı kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması kararı almasının ardından yönetim kurulu tarafından kongrede oylamaya sunuldu. Yapılan oylamanın ardından Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü’nün 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşma yapan Arat, eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile kürsüdeyken gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.