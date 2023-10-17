Sektörün uluslararası bağlantılar kurmalarına fırsat sunan verimli ve etkili bir ticari platform olan PETZOO Eurasia Fuarı, potansiyel alıcılar ve sektör profesyonelleri için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

PETZOO Eurasia Fuarı, evcil hayvan sektörünün gelişmesine katkıda bulunurken sektördeki firmaların büyümesine de katkı sağlıyor.

Toplamda 75’in üzerinde ülkede her gün, milyonlarca kedi ve köpek gibi evcil hayvan sahibinin hayatına dokunan ürünler üreten BENTAŞ, Petzoo fuarında en son ürünlerini sergiledi. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerdan tam not alan markanın kurucu ortağı ve CEO'su turgay Ömür Ekovitrin haber merkezinden Ali Karabaş'a konuştu.

Turgay Ömür:" Bu yıl Bentaş olarak biz bu fuarda 3 Hallde bulunmaktayız, Türkiye’de pet ürünleri üretiminde iyi bir ivme yakalamış durumdayız ve bunu devam ettirerek hem firma hem de kardeş firma olarak dünya genelinde de arttırmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.