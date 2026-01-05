Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı ocak ayı maaş zam oranı netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak.

Memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti de bu artıştan etkilendi. Temmuz 2025 döneminde 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, yeni katsayıyla birlikte 333 bin 88 TL seviyesine yükseldi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Bedelli askerlik ücretine ilişkin nihai ve resmi rakamın, Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Açıklamanın ardından yeni ücret, başvuru yapacak yükümlüler için geçerli olacak.

Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

Bedelli askerlik ücreti, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden belirleniyor. Enflasyon verileri ve toplu sözleşme zamları, bedelli askerlik tutarının doğrudan yükselmesine neden oluyor.