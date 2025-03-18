Kaldırımda Yürüyürken Can Pazari Yaşandı

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen vatandaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen elektrik direğinin altında kaldı. Aniden yaşanan olay sonucu şahıs ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay Anı Kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen vatandaşın bir anda elektrik direğinin altında kaldığı görülüyor. Dehşet anlarını kaydeden görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Vatandaşlar Tepkili

Bölge sakinleri, elektrik direklerinin bakımsızlığına dikkat çekerek yetkililerin bu konuda daha önceden önlem alması gerektiğini belirtti. Yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, kazaya sebep olan direğin neden devrildiği konusunda teknik inceleme yapılacağı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.