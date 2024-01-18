Bartın’da deniz turizminin geliştirilmesi hedefiyle yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Deniz Turizmi Kurulu toplandı.

Bartın Valiliği 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda, Nurtaç Arslan başkanlığında Bartın Deniz Turizmi Kurulu toplandı. Toplantıya Bartın Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Maden de, katılırken, Toplantıda deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar gündeme geldi. Ayrıca toplantıda gezinti teknelerinin deniz turizmi işletme belge başvuruları değerlendirildi.