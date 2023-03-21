BARÜ’lü milli sporcu Muhammed Gimri gümüş madalya kazandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Muhammed Gimri, Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kiloda gümüş madalya aldı.

Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonasında serbest stil 92 kiloda mindere çıkan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Gimri gümüş madalyaya uzandı.

Bükreş’teki şampiyonada elemede Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov’u, çeyrek finalde Yunan Gkivi Bliatze’yi ve yarı finalde Ukraynalı rakibi Roman Rychko geçen Muhammed Gimri adını finale yazdırmayı başardı. Finalde Gürcü rakibi Andro Margishvili ile karşılaşan milli sporcu gümüş madalya alarak ikincilik kürsüsüne çıktı.

Başarılarına yenisini ekleyen milli sporcuyu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, milli sporcularımızdan gururlandıran madalya haberlerinin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Üniversite olarak birçok branşta yetiştirdiğimiz sporcularla gurur duyulacak bir performans ortaya koyuyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden gençlerimiz bizleri gelecek adına da umutlandırmaya devam ediyor. Hiçbiri tesadüf olmayan bu başarılarda emek veren Spor Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan ile birlikte akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen öğrencimiz Muhammed Gimri’yi de gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.