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Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor
BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA İLE BİRLİKTE BARTIN’IN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU.
BARTIN 29.03.2023, 12:48
Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan soğuk hava ile birlikte Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Merkez İlçeye bağlı Arıt köyünün 950 rakımlı Sıralı mahallesinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Köylerde çiçek açan erik ağaçları da karla kaplandı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada eşsiz manzaralar ortaya çıkarken çatıları beyaz örtüyle kaplanan ahşap köy evleri de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu.