"Süveyda’da kapsayıcı politika şart"

Lübnan ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Barrack, özellikle Suriye'nin Süveyda bölgesinde Dürzi ve Bedevi gruplar arasında yaşanan çatışmalara dikkat çekti. Suriye lideri eş-Şara’ya çağrıda bulunan Barrack, azınlıkları dışlamayan, daha kapsayıcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde rejimin hem uluslararası desteği kaybedeceğini hem de ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Barrack, eş-Şara’ya ayrıca ordu yapısının gözden geçirilmesini ve bölgesel güvenlik desteklerinin değerlendirilmesini önerdi. "Savaş sonrası hızlı bir reform süreci olmazsa, eş-Şara'nın iktidara gelişinde etkili olan ivme yitirilebilir" uyarısında bulundu.

"Suriye ordusu Süveyda'ya girmedi"

Süveyda'da yaşanan sivil ölümlerine dair açıklamalarda bulunan Barrack, bu saldırıların Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine dair haberleri sorguladı. DEAŞ militanlarının rejim üniformasıyla provokasyon yapmış olabileceğini ifade eden Barrack, “Suriye ordusu Süveyda’ya girmedi. Çünkü İsrail ile bu konuda bir anlaşmaları vardı” dedi.

"Suriye, Libya ve Afganistan’dan bile daha kötü bir senaryoya sürüklenebilir"

Suriye'deki mevcut rejimin çökmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Libya veya Afganistan’dan bile daha karmaşık olabileceğini vurgulayan Barrack, ülkedeki istikrarsızlığın yüksek risk barındırdığını belirtti.

“ABD, İsrail’in hava saldırılarını desteklemiyor”

İsrail’in Suriye’ye yönelik hava operasyonlarının kaosu daha da derinleştirdiğini ifade eden Barrack, ABD’nin bu saldırıları desteklemediğini net bir dille dile getirdi. İsrail’e mesaj gönderdiğini belirten Barrack, Suriye’nin yeni yönetimiyle ilgili endişelerin diyalog yoluyla aşılabileceğini ve ABD’nin bu süreçte “dürüst bir arabulucu” rolü üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

"Siyasi format Suriye halkının takdirine kalmış"

Suriye'nin gelecekteki siyasi yapısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Barrack, ABD’nin herhangi bir sistem dayatmadığını vurguladı. “Birlik, adalet ve kapsayıcılık bizim temel ilkelerimizdir. Eğer bu süreç federal bir hükümetle sonuçlanırsa, bu Suriye halkının tercihidir” ifadelerini kullandı.