Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İDDMİB ve İKMİB iş birliğiyle bu yıl 8’incisi düzenlenen Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye, 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe katılan Bambum, doğallığı ön plana çıkaran ürün gruplarıyla hem yerli hem yabancı profesyonel ziyaretçilerden yoğun talep gördü.

Etkinlik kapsamında Ekovitrin’e özel açıklamalarda bulunan Bambum İhracat Sorumlusu Ebru Kavzi, markanın küresel pazarlardaki büyüme hedeflerinden, yenilikçi ürünlerinden ve sürdürülebilir üretim anlayışından bahsetti.

“Invitation Only, bizim için doğru alıcıya ulaşmanın en verimli yollarından biri. Bu yıl standımıza gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu, doğa dostu ve sağlıklı mutfak ürünlerine özel ilgi gösterdi.” diyen Kavzi, özellikle bambu, porselen ve cam gibi doğal hammaddelerden üretilen ürünlerin yabancı alıcıların dikkatini çektiğini vurguladı.

“2025 Hedefimiz: Avrupa ve Latin Amerika’da Derinleşmek”

Kavzi, Bambum’un halihazırda 50’yi aşkın ülkeye ihracat yaptığını, ancak özellikle Avrupa’daki pazar payını artırmak için güçlü iş birliklerine odaklandıklarını belirtti.

Doğal Tasarım, Sağlıklı Yaşam

Bambum’un standında sergilenen ürünler arasında yeni koleksiyonlar da dikkat çekti. %100 doğal bambudan üretilen kesme tahtaları, ekolojik sunum tabakları, cam ve seramik ürünlerle desteklenen sofra takımları; hem estetik hem de çevre dostu yapısıyla öne çıktı.

Ebru Kavzi, tüketici eğilimlerinin artık çevreci ürünlere yöneldiğini belirterek, “Biz üretimimizin her aşamasında doğaya saygılı olmayı ön planda tutuyoruz. Bu yaklaşım sadece çevreye değil, markamıza olan güvene de yansıyor.” diye konuştu.

Yabancı Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

Etkinliğe 60 farklı ülkeden gelen profesyonel alıcıların yüzde 70’inin ilk kez katıldığını belirten organizasyon yetkilileri, Bambum gibi çevreci üretim yapan firmaların bu alıcılardan yoğun talep gördüğünü kaydetti. Kavzi, “Sadece ürün değil, bir yaşam tarzı sunduğumuzu anlatabildiğimiz için çok memnunuz. Etkinlik boyunca birçok ülkeyle yeni ticari bağlantılar kurduk.” dedi.