Çatı yangını korkuttu
BALIKESİR’İN GÖMEÇ İLÇESİNE BAĞLI KARAAĞAÇ MAHALLESİNDE İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA YANGIN ÇIKTI.
BALIKESİR 01.06.2023, 14:55
Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. Çıkan yangında ölü ve yaralı bulunmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay öğle saatlerinde Gömeç’in Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Köprülü Caddesi üzerinde inşaat halindeki binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda yalıtım için mebran çalışması yapan inşaat ustalarının ateşi kaçırması sonucu çıkan yangı Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan bulunmuyor.