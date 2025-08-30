Karadeniz’de balıkçılıkla geçimini sağlayan yüzlerce aile için yeni sezonun umutlarla başladığını belirten balıkçılar, bu yıl özellikle hamsiden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiriyor.

“Bu sene hamsiden umutluyuz”

Köroğlu Balıkçılık’ın sahibi Ekrem Köroğlu, yeni sezona hazır olduklarını ifade ederek, “Pazar gecesi inşallah denize açılacağız. Mazot, yağ, tayfa derken tüm hazırlıkları tamamladık. Sezon bitiminden itibaren ağlarımızı onardık, gemimizin bakımını yaptık. Son günlerde de kumanyamızı ve ağlarımızı tekneye aldık. Bu yıl palamut az görünüyor ama hamsiden umutluyuz. 15 Eylül’den sonra balık popülasyonu daha netleşir. Geçen yıl palamut çoktu, vatandaş bol bol ve uygun fiyata yedi. Bu sezon ise hamsinin yüz güldürmesini bekliyoruz” dedi.

“Umutla bekliyoruz”

Tekne reisi Yahya Kaya da aynı umutları paylaştı: “Her sezon olduğu gibi bu yıl da bereket bekliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Palamut az olsa da hamsinin iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah 1 Eylül gecesi ‘Vira Bismillah’ diyerek sezona başlayacağız. Biz sadece sezonda değil, sezon dışında da ağlarımızı ve teknemizi hazır tutmak için çalışıyoruz. Umutla yeni dönemi bekliyoruz.”

Karadeniz’de gözler hamside

Geçen yıl bol çıkan palamutun aksine bu sezon hamsinin öne çıkması bekleniyor. Balıkçılar, özellikle Doğu Karadeniz’de balık popülasyonunun daha iyi olduğuna dikkat çekiyor. Vatandaşların sofralarına bu yıl daha çok hamsinin girmesi beklenirken, palamudun geçen seneye kıyasla daha pahalı olacağı öngörülüyor.