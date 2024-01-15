Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, İstanbul'da yarım asırdır balıkçılık mesleğini icra ediyor. Hava sıcaklıklarının değişkenlik gösteridği son dönemde grip başta olmak üzere solunum yolu hastalıklarının artmasıyla insan vücudu da derencini kaybediyor ve farklı hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.

Balıkçı Kenan anne sütünden sonra en şifalı besin olarak balığın tüketilmesini önemle vurguluyor. Kenan: "Balık, anne sütünden sonra yıpranan dokularımızı onaran, içerisinde katkı meddesi olmayan tek besin kaynağımızdır. Onun için denizlerimiz ve balıklarımız kutsaldır, altın değerinde besin kaynağımızdır." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN BALIKLARINA YURT DIŞINDAN BÜYÜK TALEP VAR

Balıkçı Kenan Türkiye'de tutulan balıkların yurt dışından büyük telep gördüğünü söylüyor. Tutulan balıkların yüzde 50'sinin yurt dışına gönderildiğini belirten Balcı, Türk halkının mutlaka balık tüketimine ağırlık vermesi gerektiğini de vurguluyor. Özellikle Karadeniz ve Marmara'da tutulan balıkların özel talep gördüğünü söyleyen Balcı, bunun sebebini de balıkların çok lezzetli olduğuna bağlıyor.

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata'nın Kenan Balcı ile gerçekleştirdiği özel söyleşiyi aşağıdan izleyebilirsiniz.