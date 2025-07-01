"3 Temmuz Belirleyici Tarih"

En düşük emekli aylığında artış olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Bakan Işıkhan, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı açıklandığında yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı da netleşmiş olacak. Bu verilerin ışığında Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

Işıkhan, kamuoyunda büyük yankı uyandıran emekli maaşı düzenlemesine ilişkin gelişmelerin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınacağını belirterek, "Konuya ilişkin Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de açıklamalarda bulundu. Takdir elbette TBMM'nindir. İnşallah emeklilerimiz için hayırlı bir karar olur" ifadelerini kullandı.

Kamudaki 600 Bin İşçi İçin Yeni Teklif Bu Hafta

Gazetecilerin kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecine ilişkin sorusuna da yanıt veren Işıkhan, yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirtti.

"Çerçeve Protokol kapsamında TÜHİS aracılığıyla sendikalarımıza bu hafta son teklifimizi sunacağız. İnşallah makul bir noktada uzlaşı sağlanacağına inanıyorum" dedi.

Emekli ve Kamu İşçilerine Yeni Düzenlemeler Yolda

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları, hem emekliler hem de kamu işçileri açısından önemli gelişmelerin kapıda olduğunu gösteriyor. 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından hükümetin atacağı adımlar, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Ekovitrin olarak gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.