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Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edilmişti. Fidan, ayrıca Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün geldiği Libya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti.

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