Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silvan Projesi'nin, Atatürk Barajı sulamalarından sonra Türkiye'nin en büyük sulama hamlelerinden birisi olduğunu belirterek, 'Proje, sekiz barajdan ve yirmi üç sulama tesisinden oluşuyor. Bugünkü yatırım büyüklüğü yaklaşık 360 milyar lira. Proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekarlık bir alan sulanacak' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'ın 'çılgın projesi' olarak nitelendirilen Silvan Projesi kapsamında inşa edilen ve gövde dolgusu tamamlanan Silvan Barajı alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sadece Türkiye'nin değil, içinde bulunan coğrafyanın da en büyük kalkınma projelerinden birisi olan Silvan Projesi'nin tam kalbinde olduklarını söyledi. Sadece bir sulama projesini anlatmayacağını belirten Yumaklı, Türkiye'nin yeni döneminde bu projenin ekonomik ve sosyal karşılığını da burada ifade edeceğini kaydetti.

'Terörsüz Türkiye'yi hiçbir zaman için bir güvenlik başlığında değerlendirmedik'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hafta başında önemli bir düzenleme kabul edildiğine değinen Yumaklı, 'Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan bu kanun, gazi meclisimizde kanunlaşarak yasalaştı. Ben bu gelişmenin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunun altını özellikle çizmek isterim. Terörsüz Türkiye'yi hiçbir zaman için bir güvenlik başlığında değerlendirmedik. Bu bizim için daha fazla yatırım demek, daha fazla üretim demek, daha fazla istihdam demek, daha fazla refah demek, daha fazla huzur demek. Dolayısıyla bunların toplamı da elbette daha güçlü bir Türkiye demek. İşte bugün burada, Silvan'da bunun en güçlü örneklerinden birinin içerisindeyiz. Terörsüz yaşamın en önemli kazançlarından biri, yıllarca potansiyelin tam anlamıyla ortaya konulamadığı bu toprakların üretim gücünü çok daha ilerilere taşımaktır' dedi.

'Bu tesisler bu bölgenin ekonomisine yıllık 119 milyar liralık katkı sağlayan önemli bir altyapı oluşturmuş durumda'

'Bizim hedefimiz gayet açık. Huzurun yatırımla, yatırımın üretimle, üretimin istihdamla, istihdamın da kalıcı bir refahla güçlendiği bir Türkiye' diyen Bakan Yumaklı, 'Bugüne kadar bu topraklara sözle değil, barajla, sulama tesisleriyle, içme suyu tesisleriyle, enerji yatırımlarıyla, yollarla, tünellerle, üretimle ve istihdamla hizmet ettik. Rakamlar bunun en açık şahididir. Son çeyrek asırda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sadece Devlet Su İşleri'nin eliyle 2 bin 400'ün üzerinde projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu projelerin toplam bedeli bugünkü rakamlarla 1,3 trilyonun üzerinde bir tutara tekabül ediyor. Bu yatırımlarla birlikte sadece sulama açısından bakacak olursak yedi nokta bir milyon dekarlık araziyi biz sulamaya açmış olduk. Bugün tüm bu tesisler bu bölgenin ekonomisine yıllık 119 milyar liralık katkı sağlayan önemli bir altyapı oluşturmuş durumda. Bu dönemde Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı gibi ülkemizin mühendislik açısından önemli yere sahip eserleri de hayata geçmiş oldu. Ilısu Barajı gibi dünya ölçeğinde önemli eserler yine ülkemize kazandırılmış oldu hükümetlerimiz döneminde. Şimdi ise Silvan Projesi, yatırım iradesinin en önemli halkalarından birisi olarak tamamlanmak üzere 7/24 çalışılarak sonuca ulaşılmak üzere hedeflenmiş durumda' diye konuştu.

'330 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan üretime sulanmış bir arazi olarak kazandırılmış olacak'

Silvan Projesi'nin, Atatürk Barajı sulamalarından sonra Türkiye'nin en büyük sulama hamlelerinden birisi olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti:

'Proje 8 barajdan 23 sulama tesisinden oluşuyor. Bugünkü yatırım büyüklüğü yaklaşık 360 milyar lira. Proje tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekarlık bir alan sulanacak ve buradan halihazırda toplam büyüklüğü kafamızda oluşsun diye söylüyorum. 330 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan üretime sulanmış bir arazi olarak kazandırılmış olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Elbette çiftçimizin aynı tarladan daha fazla ürün ve daha fazla gelir alması demek. Sadece buğdayı düşünecek olursak en az iki kat daha fazla ürün alması demek. İkinci hatta üçüncü ekilişlerle birlikte daha fazla ürün ekilebiliyor olması demek.

Katma değeri yüksek ürünlerin ekilebilecek olması demek. Zenginleşen ürün deseniyle birlikte tarımsal üretim gücünün de artması demek. Proje tamamen bittiğinde halihazırda bu topraklarda bahsetmiş olduğum 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın, üretiminin yaklaşık üç katı kadar bir üretimi biz kazandırmış olacağız. Bunu şu andaki rakamlarla söyleyecek olursak 2.3 milyon tonluk bir üretim var. Bu, 7 milyon tonluk bir üretimin üzerine çıkmış olacak.'

'Doğrudan ya da dolaylı 305 bin kişi istihdam edilmiş olacak'

Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla ekonomiye, bölge ekonomisine yaklaşık 43 milyar liralık sağlanacağını kaydeden Bakan Yumaklı, 'Doğrudan ya da dolaylı, 305 bin kişi burada istihdam edilmiş olacak. Rakamların tamamını ifade ettiğimizde elbette belli istatistikleri söylemiş oluruz. Ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Silvan Projesi, bir kalkınma projesidir. Projenin kalbi ise Silvan Barajı'dır. Temelden 175 metre yükseklikteki bu baraj, kendi sınıfında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli mühendislik eserlerinden birisidir. Silvan Barajı'nın gövde imalatı tamamlandı. Biraz önce oradaki incelemelerimizi tamamladık. Diğer imalatların da tamamlanmasıyla birlikte inşallah Silvan Barajı'nda Eylül 2027 itibarıyla su tutmaya başlıyoruz. Ancak sadece burada mesele su-suyu depolamak değil, aynı zamanda toprağa ulaştırmak ve üretime dönüştürmek. Bunun için de adeta Silvan Barajı'ndan buraya kadar iki adet nehir inşa ediliyor yerin altında' dedi.

Bunlardan birincisi Babakaya Tüneli ve iki ayrı tüpten oluştuğunu söyleyen Bakan Yumaklı, 'Yaklaşık 5 bin 320 metrelik iki tüpten oluşuyor. İki tünelin de toplam debisi 212 metreküp bölü saniye. Yani aktaracağımız su miktarının büyüklüğünü şöyle ifade etmek isterim. Bir olimpik yüzme havuzunu 13 saniyede doldurabilir. İlk tüpte kazının tamamlanmasına yaklaşık 600 metre, ikinci tüpte de 1600 metre kaldı. Mart 2027 itibarıyla tamamlanmasını öngörüyoruz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Silvan Tüneli ise bu büyük projenin en önemli mühendislik yapılarından birisi. 13.2 kilometre uzunluğunda, 10 metre çapında, içerisinden çok rahatlıkla, biz Doğanay Denizaltısı demiştik. Bu denizaltıyı geçirebilecek kadar büyüklüğe sahip. Tamamlandığında bu amaçla kullanılan Türkiye'nin en büyük tüneli olacak. İnşallah burayı da 2027 yılında tamamlamış olacağız. Ana iletim sistemi bununla bundan ibaret değil. Bir de bundan sonra 98 kilometrelik dört etaptan oluşan bu suyun bereketli topraklara ulaştırılması için bir ana kanal imalatı olacak' şeklinde konuştu.

'Terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir, yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir'

Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar-Ambar barajlarının tamamlandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Bunları kamuoyumuzla paylaştık. Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar gibi diğer barajlarımızda da yatırım, kamulaştırma ve hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu barajdan, bu bahsetmiş olduğumuz yapılarla birlikte Batman'a da 76 milyon metre küplük bir içme suyu iletimi de olmuş olacak. Silvan Projesi'nin sadece bir baraj, bir tünel veya bir sulama kanalı olarak görülemeyeceğini söylemiştim. Silvan suyun üretime dönüşmesi demek. Kuru toprağın bereketle buluşması demek. Gençlerimizin kendi memleketlerinde iş bulabilmesi demek. Yani Terörsüz Türkiye hedefinin ekonomik boyutunun gözler önüne gelmesi demek. Bu süreç sadece terörsüz Türkiye süreci sadece silahların susması değildir. Yatırımcıların önünü rahat görebilmesidir. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin toprağa daha fazla güvenle yatırım yapabilmesi demektir. Gençlerimizin kendi memleketlerinde işlerini kurabilmesi demektir. Dağların altından tünellerin, ovalarda traktörlerin, fabrikalarda makinelerin çalışması demektir. Kısacası kalkınmanın önündeki her türlü engelin kaldırılması demektir.'