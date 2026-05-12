Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'de üst üst dördüncü şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarların kutlamaları da devam ediyor. En ilginç kutlamalardan biri de Aydın Adliye'sinde gerçekleştirildi. Aydın Barosu'na kayıtlı bir grup Galatasaraylı avukat, kendi aralarında topladıkları para ile adliye binası önünde lokma döktürüp dağıttı. Takımlarının renklerini taşıyan atkı ve formalarla lokma dağıtan avukatlar adına açıklama yapan Ahmet Kürşat Uğur, 'Galatasaray taraftarı avukat arkadaşlarımızla takımımız şampiyon olursa loka hayrı yaptırma vaadinde bulunmuştuk. Çok şükür şampiyon olduk ve bu vaadimizi yerine getiriyoruz' dedi.