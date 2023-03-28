Yenipazar’da Gençlik Merkezi yükseliyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde gençler için hayata geçirilen Gençlik Merkezi, her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki spor yatırımlarındaki çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede geçtiğimiz Aralık ayında temeli atılan ve çalışmalarına başlanan Yenipazar Gençlik Merkezi, her geçen gün yükseliyor. Mahalle tipi Gençlik Merkezi’nin en kısa sürede tamamlanması beklenirken, merkezin gençlerin ikinci evi olması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından geleceğin teminatı gençlere yönelik çağın şartlarına uygun olarak modern ve estetik tarzda projelendirilen Yenipazar Gençlik Merkezi inşaatı yükselmeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.