Yenipazar’da çiftçileri sevindiren haber

Aydın genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar Yenipazar ilçesindeki çiftçilerin yüzünü güldürürken, ilçede bulunan Katrancı Göleti’nin rezervuarı doldu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm vermeye başladı. Aydın genelinde yaklaşık 3 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken, Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın’da son günlerde etkili olan yağışlar, yüzleri güldürmeye başladı. Yenipazar ilçesinde bulunan Katrancı Göleti son yağışlarla birlikte suyla doldu. 860 bin metreküp su depolama hacmine sahip olan gölet, bin 450 dekar arazinin sulanmasına hizmet ederken, son yağışlarla beraber dolan gölette, fazla suyun tahliyesi yapılıyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan Katrancı Göleti 860 bin metreküp su depolama hacmine sahip olup, bin 450 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Bölgede oluşan son yağışlar ile gölet rezervuarı tamamen dolmuş olup, fazla suyun tahliyesi yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.