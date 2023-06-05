Yavru baykuşa jandarma koruması

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru baykuş, koruma altına alınarak doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Yenipazar’da yaralı halde bulunan “Yabani Kuş (Yavru Baykuş) tedavisinin yapılarak tekrar doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmanın doğa sevgisi ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.