Türkiye’de akşam yemeği, tahtını kahvaltıya kaptırdı

Dünyanın en önemli sağlık sorunlarının başında gelen obezite ve zaman sıkıntısı akşam yemeğini de tahtından etti. Türkiye’de pek çok kişi haftanın yorgunluğunu, doğayla iç içe ve organik köy usulü hazırlanmış kahvaltılarla atmaya başladı. Eskiden herkes akşam yemeği ile kendini ve ailesini jest yaparken şimdi herkes bu tercihini kahvaltıdan yana kullanıyor.

Her geçen gün nüfusu artan şehirlerdeki çok katlı apartmanların dairelerinde yaşayan insanların, dünya telaşı ve iş yoğunluğundan dolayı kendilerine ancak haftanın bir günü vakit ayırabildiğini belirten Tukuaz Kahvaltı Bahçesi işletmecisi Ali Görkem Akkoyun, pek çok kişinin de bu mutlu günlerini köy usulü serpme kahvaltı ile taçlandırdığını söyledi.

Korona virüs salgınından sonra insanların dünyaya bakış açısının değiştiğini belirten Ali Görkem AkkoyUn, “Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde köyde bahçeli bir evde yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bunu görünce kendi sahip olduğumuz imkanları Aydın halkına sunmak için Işıklı Veteriner Fakültesi dibinde bulunan bahçemizi köy yaşamını ve köy kahvaltısını özleyenler için donattık. Turkuaz adını verdiğimiz bu alanda insanlarımızın ailece haftanın yorgunluğunu kahvaltı masasında atması bizleri de mutlu etti” diyerek insanların artık sadece karın doyurmak için değil mutlu olmak ve stres atmak için bir yerlere gittiğini söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da yemek ve kahvaltı kültürünün değiştiğini belirten Turkuaz Kahvaltı Bahçesi İşletmecisi Akkoyun, “Eskiden insanların ana öğünü akşam yemeği idi. Ancak yıllar sonra da olsa tıka basa yenilen akşam yemeklerinin insan sağlığına faydadan çok zarar verdiğini herkes anlayınca insanlarımız kahvaltıya daha çok önem vermeye başladı. Artık pek çok aileye, haftalık tatilinde Turkuaz Kahvaltı Bahçesi’nde ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.

Hafta sonunu ailesi ile birlikte değerlendirmek amacıyla Turkuaz’a gelenlerden Gökhan Avohan, “Son sürat gelişen teknolojiye rağmen insanların en büyük sıkıntısı vakit sıkıntısı ve buna bağlı olarak aile fertleri olarak aynı sofrada bulamamak oldu. Bu nedenle hafta sonlarımızı doğal ortamda ailece kahvaltı yaparak değerlendiriyoruz” dedi.