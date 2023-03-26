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TFF 3. Lig: Muşspor: 1 - Efeler 09 SFK: 1
TFF 3. LİG 3. GRUBUN 25. HAFTA MÜCADELESİNDE EFELER 09 SFK, MUŞ DEPLASMANINDA RAKİBİ MUŞ 1984 MUŞSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.
AYDIN 26.03.2023, 16:12
TFF 3. Lig 3. Grup’un 25. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, deplasmanda karşılaştığı Muş 1984 Muşspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Burak Filik, Necmi Demir, Abdullah Polat
Muş 1984 Muşspor: Murat Can, Berkehan, Yusuf, Abdulkadir, Mehmet (Muhsin dk. 55), Mehmet E., Kadir (Taha dk. 67), Gökhan, Alperen, Oktay (Doğukan dk. 67), Ömer (Emircan dk. 55)
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Süleyman (Mehmet dk. 69), Furkan T., İshak, Umut, Furkan Ç., Aytaç, Furkan K., Sabutay Alper, Gökhan, Uğur (Rıdvan dk. 69)
Sarı kartlar: Ömer Çetinbaş, Yusuf Acer, Alperen Özşahin (Muş 1984 Muşspor) Gökhan Bulut, Furkan Çarkçı, (Efeler 09 SFK)
Goller: Aytaç Deniz (dk. 45+4) (Efeler 09 SFK), Muhsin Yıldırım (90+10) (Muş 1984 Muşspor)