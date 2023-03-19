TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Nazilli Belediyespor, evinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 5-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Nazilli Belediyespor, evinde karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’nu 5-0 mağlup etti.
Stat: Nazilli İlçe
Hakemler: Burak Kaplan xx, Sinan Bilen xx, Selim Şenöz xx
Eşin Group Nazilli Belediyespor: Ömer xxx, Hüseyin Cihan xx (Mehmet dk. 65 xx), Furkan xx (Emre dk. 46 xx), Mert Özyıldırım xx (Barışcan dk. 46 xx), Nuh xx (Hakkı dk. 70 xx), Mert Er xxx, Nurettin xxx, Alim xxx, Erdem xx (Ahmet dk. 70 xx), Doğukan xxx, Bertuğ xxx
Tarsus İdman Yurdu: Mert Can xxx, Yusuf Eren xx (Anıl dk. 68 xx), Yusuf, Ege xx (Yunus dk. 46 xx, Sarp Ufuk dk. 81 ?), Emre x (Zafer dk. 30 xx), Tugay xx, Kayra Can xxx, Kerem xx (İsmail Arda dk. 46 xx), Mert xxx, Mohammed xxx, Furkan Kara xxx
Goller: Mert Özyıldırım (dk. 20), Doğukan (dk. 32), Alim (dk. 43 pen.), Bertuğ (dk. 52), Emre (dk. 62) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kart: Kerem (Tarsus İdman Yurdu)