Son bir ayda MHP Efeler’e 64 yeni üye katıldı

Son 1 ayda 64 yeni üyeyi partilerine kazandırdıklarını ifade eden MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, üyelerin büyük bir bölümünün gençlerden oluştuğunu belirterek “Bu durum MHP’ye olan güvenin ve Cumhur İttifakı’na olan inancın bir simgesidir” dedi.

Genel seçimler öncesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da siyasi partilerde hareketlilik artarken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanlığı da çalışmalarına hız kazandırdı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde MHP Efeler İlçe Başkanlığı, ilçe genelinde ziyaretlerini gerçekleştirirken, 28 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında ise 64 yeni üyeyi partisine kazandırdı.

Partiye katılan yeni üyelerin büyük bir bölümünün gençlerden oluştuğunu ifade eden MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; “Öncelikle yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim aynı acıları tekrar yaşatmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Efeler İlçe Başkanlığı olarak 28 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında 64 hemşehrimizin üyelik işlemlerini gerçekleştirdik. Kendilerine bir kez daha MHP ailesine ‘hoş geldiniz’ diyorum. Üyelik işlemlerimizin 1 yıllık kısmını inceleyecek olursak da üyelik işlemlerini gerçekleştirdiğimiz hemşehrilerimizin yüzde 38’i çeşitli siyasi partilerden istifa ederek gelenler, yüzde 62’i ise ilk defa bir siyasi partiye üye olanlardan oluşuyor. İlk defa bir siyasi partiye üye olan üyelerimizin yarısından fazlası da ilk defa oy kullanacak olan geleceğimizin teminatı genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi’ne olan güvenin ve Cumhur İttifakı’na olan inancın bir simgesidir. Yüce Allah’ın izniyle 14 Mayıs 2023’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın açık ara farkla yeniden seçileceğine ve MHP’in de mecliste güçlü bir şekilde temsil edileceğine olan inancımız tamdır” dedi.