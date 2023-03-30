Söke’de 20 yıl çalıştığı kurumun binasının yıkımını hüzünle izledi

Aydın’ın Söke ilçesinde 1950’li yıllarda yapıldığı bilinen uzun süre bir kuruma hizmet verdikten sonra atıl durumda kalan hizmet binasının yıkımına başlanırken, kurumda 20 yıl çalışan Hüseyin Yaman isimli vatandaş yıkımı hüzünle izledi.

Konumu, geniş bahçesi ve mimari yapısıyla Söke’nin dikkat çekici binalarından biri olan yapının Söke’ye yaklaşık 70 yıllık hizmet süresinin sonrasında yıkımı her kesiminde burukluk oluşturdu. Bu burukluğu ve hüznü en fazla yaşayan isimlerden biri de 1973’de bu binada işe başlayan Hüseyin Yaman oldu. 1947 doğumlu, 76 yaşındaki Hüseyin Yaman 1993’de emekli olduğu hizmet binasının yıkımını hüzünlü gözlerle izledi.

“İnsan üzülüyor, yıkımın neşeli bir yanı yok” diyen Hüseyin Yaman; “Bizden sonra yeni nesil pek burada çalışmadı” dedi.

Kuruma hizmet veren binanın 1980’li yıllarda sıkıyönetim döneminde 2-3 yıl gibi Jandarma ile ortak kullanıldığını da ifade eden Hüseyin Yaman; “Burada hayatımın en güzel yılları geçti. Emekli okurken o dönemki Aydın şefimiz ile birlikte arkadaşlarım beni uğurladılar. Unutamıyorum. Çok verimli bir binaydı ancak bizden sonra hep geçici işlerle kullanıldı. Atıl kaldı. Bana göre Söke’nin en güzel binalarından biri. İnşallah güzel ve kullanışlı bir hale getirilir” diye konuştu.