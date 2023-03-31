Söke’de 128 yıldır zamana meydan okuyan kütüphane binası

Aydın’ın Söke ilçesinde 1895 yılında inşa edilen, 1962 yılında Halk Kütüphanesi olarak o dönemde İl Özel İdaresi’ne devredilen tarihi bina zamana meydan okuyor. 128 yıldır ilk günkü ihtişamı ile duran Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi, 61 yıldır ziyaretçilerine bilgi saçmaya devam ediyor.

Bundan 128 yıl önce Hacı Halil Paşa tarafından yaptırılan bina uzun dönem ev olarak kullanıldı. Söke’nin tanışmış eşraflarından Fırat Ailesi’ne miras kalan yapı 1962 yılında halk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere İl Özel İdare’ye devredildi. Söke’nin tarihi açısından önemli olan görkemli yapı 1985 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Zaman zaman restore, bakım ve onarım çalışmaları bağışçısı Fırat Ailesi tarafından yapılıyor. Aile hala Ata yadigarı binaya desteklerini esirgemiyor.

Ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın mübadele göçmenlerini anlattığı ‘Dedemin insanları’ adlı filmin önemli bölümlerinin çekimlerine de ev sahipliği yapan görkemli yapı, zamana meydan okumaya devam ediyor.

9 bin 353 üyesi bulunan Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nde 28 bin 339 kitap bulunuyor. Son altı aylık verilere göre ödünç materyal alan kullanıcı sayısı 3 bin 254 olurken, ödünç verilen materyal sayısı ise 6 bin 931 olarak gerçekleşti.

Binada kitapların yanında çağın gerekliliği olan bilgisayarlar kullanılarak, ziyaretçiler teknoloji ile de bilgiye ulaşabiliyor.