Söke Ziraat Odası ’Tanyeri ile devam’ dedi

Söke Ziraat Odası olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurulda mevcut Başkan Mustafa Tanyeri ve Muzaffer Kovancı aday oldu. Yapılan seçimde Tanyeri’nin mavi listesi 24 oy, Kovancı ’nın beyaz listesi 23 oy aldı.

Söke Ziraat Odası konferans salonunda yapılan genel kurul toplantısına Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve delegeler katıldı. Genel Kurulda divan başkanlığını Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olan Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’ın mesajı sunuldu. Faaliyet raporu Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tenyeri tarafından okundu.

Ziraat Odası Başkanlığına aday Muzaffer Kovancı tarafından yapılan konuşmanın ardından Ziraat Odasının hesap raporu okundu. Oda meclisi ve meclisi oylanarak ibra edildi. Daha sonra Odanın 2023-2026 yılları tahmini bütçesi ve çalışma programı okundu.

Yapılan seçimde 21’er kişiden oluşan 2 liste yarıştı. Söke Ziraat Odası seçimlerinde 48 delege oy kullandı. Bir oy geçersiz sayıldı.

Seçimler sonunda meclise seçilen delegeler şöyle: Mustafa Tanyeri, Mustafa Asrav, Muzaffer Gacar, Mukaddes Uysal, Hasan Gök, Yusuf Çam, Tahir Hazer, Mehmet Çelik, Mustafa Çakır, Savaş Koca, Orhan Eser, Kazım Kaya, Hakkı Ceylan, Yıldıray Gürel, Birol Garagöz, Ali Alptekin, Bezmi Sever, Hasan Günal, Turgut Kemikli, Zeki Kamacı, Serkan Tarakçı.