Söke Ticaret Borsası Başkanı Sağel’den Ankara temasları

Söke Ticaret Borsası ve aynı zamanda Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’i ziyaret etti.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Lisanslı deponun kurulmasında olan katkılarından dolayı Bakan Varank’a teşekkürlerini ifade eden Nejat Sağel daha sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ile bir araya geldi. Sağel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil ile tarımsal ekonomideki güncel gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Sağel Ankara temaslarında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre ile Söke Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş’nin mevzuattaki işleyişi ve laboratuvara lisans alımı hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Borsa Başkanı Nejat Sağel Ankara temalarının oldukça verimli geçtiğini belirterek; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü ile Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınmış olan HVI 1000 model yüksek kapasiteli pamuk analiz cihazlarının borsaya vermiş olduğu katkılar ile ilgili de görüşmeler yaptığını ifade etti.