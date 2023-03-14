Söke Tarım Fuarı’nı 11 bin kişi ziyaret etti

Aydın’ın Söke ilçesinde 8-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Tarım Fuarı’nı 11 bin kişi ziyaret etti.

Tarım fuarı ile ilgili bilgilendirmede bulunan İşadamı Murat Günal, 3 günlük fuara 11 bin ziyaretçinin geldiğini belirterek, yaklaşık cironun 180 milyon TL olduğunu öğrendiklerini dile getirdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 65 firmanın katılımcı olduğu Söke Tarım Fuarı’nın vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Günal, “Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Çevredeki arkadaşlarımız da bu şekilde yorumluyor. Farklı illerden gelen vatandaşlarımızın da firmalara yoğun talepleri oldu. Tarım Fuarında yaklaşık ciro 180 milyon TL olarak bilgi geldi. 3 gün dolu dolu geçti. Şimdiden fuara katılan firmalar bir dahaki sene için yer ayırtmaya başladı. Fuarın ilk gününden son gününe kadar bizi destekleyen yanımızda olan herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.