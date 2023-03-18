Posacı aday adaylığı başvurusunu Aydın’da yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gelerek başvuruda bulundu.

2018 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde AK Parti’den milletvekili olarak seçilen ve Aydın’ı TBMM’de 5 yıl boyunca temsil eden Rıza Posacı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden göreve talip oldu. Posacı, yoğun bir kalabalık ile AK Parti Aydın İl Başkanlığı’na gelerek 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı dosyasını AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’e teslim etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı konuşmasına ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’ dolayısıyla tüm şehitleri şükranla ve minnetle anarak başladı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Posacı, "Ülkemiz son dönemde ’asrın felaketi’ dediğimiz bir felaketten çıktı. Bu sene acımız büyük bu nedenle seçimleri sessizlik ve sakinlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Devletimiz tüm imkanları ile deprem bölgesinde. İnşallah en kısa sürede tüm yaralar sarılacak. Bunu da AK Parti yapacak" dedi.

"Kim kapımı çaldıysa yardımcı olmaya çalıştım"

Amacının sadece ve sadece ’hizmet’ olduğunun altını çizen Posacı, "5 yıllık icraatımızda, tüm Aydın halkını kucakladığımı düşünüyorum. Çiftçisini, esnafını, oy vereni vermeyeni, kim kapımı çaldıysa, eğer yasaya uygunsa yapılabilecek bir şey varsa, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Siyasette hiçbir zaman kavgadan taraf olmadım. Amacımız hizmet. ‘Halka hizmet, hakka hizmet’ düsturuyla politikaya başladım, aynı düsturla devam ediyorum. Sizlerden aldığımız desteklerle yeniden aday adayı olarak karşınıza çıktık. Allah nasip ederse yeniden hizmete talibiz” diye konuştu.

Milletvekili Posacı’nın aday adaylığını teslim alan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ise, Posacı’ya bugüne kadar AK Parti’ye ve Aydın’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek aday adaylığının hayırlı olması olmasını diledi.

Aday adaylığı başvurusunda Posacı’yı Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu başta olmak üzere diğer ziraat odası başkanları da yalnız bırakmadı.