Otomobil ve bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ve bisikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençlik Caddesi ile Kızılay Caddesi kesiminde A.K. idaresindeki bisiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen A.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.