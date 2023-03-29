Öğrenciler kurumları gezdi, fidan dikti

Aydın’ın Germencik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler il merkezindeki Arkeoloji Müzesi, Orman Fidan Şefliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü gezdi.

Aydın Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis tarafından öğrencilerin şehrin güzelliklerini ve tarihi kalıntıların bulunduğu müzeleri gezerken, bir yandan da yeni bilgiler öğrenebilecekleri bir etkinlik düzenlendi. Germencik Murat İrem Delgen Ortaokulu’ndan aralarında Ortaklar Genç Ofis üyesi de bulunan 30 öğrenciye ilk olarak Aydın Arkeoloji Müzesi gezdirildi. Öğrenciler daha sonra Aydın Orman Fidanlık Şefliğine götürülen öğrencilere, fidan dikim teknikleri ve fidanlık hakkında bilgi verilirken, etkinliğe katılan 30 öğrenciye fıstık çamı fidanı hediye edildi.

Etkinliğin son durağı, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gelen öğrencilere, Doğa Eğitim Merkezi’nde Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ferzende Saygın tarafından Aydın ve Anadolu coğrafyasının biyolojik çeşitliliği hakkında bilgiler verildi.

Etkinlik, öğrencilerin biyokaçakçılıkla ilgili animasyon filmini izledikten sonra sona erdi.