Nazilli’ye bakanlıktan 505 yeni çöp konteyneri

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından ilçeye gönderilen 505 adet yeni çöp konteyneri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Nazilli Belediyesi’ne 505 adet yeni çöp konteyneri gönderildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ne giderek saha personelleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; ”Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. Nazilli halkının çöp toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere 505 adet çöp konteyneri göndermişlerdir. Hem Nazilli halkımıza hem Temizlik İşleri Müdürlüğümüze hayırlı uğurlu olsun. Devletimizin her zaman yanımızda olduğunu gösteren çalışmalardan bir tanesi. Dün seçim sonuçlarını kutladık. Bugün de böylesine güzel hediyelerle bizi taçlandırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.