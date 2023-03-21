Nazilli’nin yenilenen parkları beğenildi

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 658, 777 ve 779 sokak arasında kalan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik park alanında bakım, onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil Mahalle 658, 777 ve 779 Sokak arasında kalan yaklaşık 2 bin 500 metrekare yeşil alanın yıllar önce yapılan ve ömrünü tamamlamış aydınlatma sistemi, günümüz teknolojisine uygun 12 adet az enerji tüketen projektör ve 5 adet 8 metrelik galvaniz direk kullanılarak Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü lektrik Servisi tarafından yenilendi. Peyzaj ve geniş çerçeveli temizlik çalışmalarının tamamlanması ile vatandaşların bahar aylarında aileleri ile keyifli vakit geçirebileceği bir alan Nazilli’ye kazandırılmış oldu.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, “Parkımız ışıl ışıl oldu. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Hem temizliği hem de çocuklarımızın oynadığı oyun grupları ile örnek bir park oldu” diye konuştu.

İlçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve tadilat faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yaparak hazırlanan plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor. En az enerji ile en fazla verimi almak için yeni nesil malzemeler kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ile sık sık vakit geçirdiği bu noktaların en iyi hale getirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.