Nazilli’de metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Nazilli Belediyesi şehir genelinde yol işgali ve vatandaşlar için tehlike arz eden metruk bina yıkımlarına devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle devam edilen metruk bina yıkımı ve yol düzenleme çalışmalarına; Yeni Mahalle 18 Sokak ile 235 sokak birleşimindeki yola işgali olan metruk bina yıkımı ile bir yenisi daha eklendi.

Asayiş ve trafik akışı açısından önemli

Yıkım çalışmasını Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Kaysal ile birlikte takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yeni Mahalle 235 sokaktaki çalışmalarımızı takip eden aşamada 18 sokak ile kesiştiği noktada hem yola işgali hem de asayiş manasında sıkıntılar oluşturan taşınmazın metruk bina çerçevesinde yıkımı ile ilgili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bölge metruk bina yıkımının gerçekleştirilmesi sonucunda asayiş noktasında rahatlamış, güvenli aynı zamanda trafik akışının sağlanmasıyla vatandaşımızın kullanımı açısından iyi bir hale getirilmiştir. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yıkım çalışmasını Başkan Özcan ile birlikte takip eden Yeni mahalle muhtarı Ahmet Kaysal, “Mahalle sakinlerimiz tarafından yıkılması talep edilen mahallemizin işlek noktasında bulunan metruk binanın yıkımı Nazilli Belediyesi ekiplerince Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Taleplerimizin alınması sorunlarımızın giderilmesi hususunda her zaman yanımızda olan desteğini esirgemeyen Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.