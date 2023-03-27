Nazilli’de mahalleli belediyenin iftar yemeğinde buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Sanayi Mahallesi sakinleri, belediyenin düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren Nazilli Belediyesi, Yeni Sanayi Mahallesi’nde iftar programı düzenledi. Muhtarlık binası önünde gerçekleştirilen iftar programında, usta aşçılar tarafından steril şartlarda hazırlanan yemekler tek tek vatandaşlara ikram edildi. Akşam ezanı öncesi 3 ayrı alanda kurulan yemek dağıtım noktasında ise belediye personelleri tarafından engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlara özenle servis yapıldı.

Ülke olarak yaşanan zor dönemlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İftar programlarımızın üçüncüsünü Yeni Sanayi Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Soframıza teşrif eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.