Nazilli’de ilk iftar Belediye Meydanı’nda yapıldı

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplamaya devam eden Nazilli Belediyesi, ilk iftar programını Belediye Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde, organizasyonla gerçekleştirilen iftar programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Yoğunluğun oluşmaması ve iftar öncesi yemeklerin sıcak ikram edilmesi için 4 ayrı yere yemek dağıtım istasyonları kuruldu.

Nazilli Belediyesi tarafından hijyen şartları göz önünde bulundurularak özenle hazırlanan yemekler, Akşam Ezanı öncesi yaşlı, engelli ve hamilelere belediye personelleri tarafından, diğer vatandaşlara ise hazırlanan stantlarda titizlikle dağıtıldı.

İftar yemeğinin ardından Osmanlı Çeşmesi’nden şerbet akıtılarak vatandaşlara ikram edildi.

Tek tek iftar sofralarını ziyaret ederek vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Özcan; “Ramazan ayında lokmamızı bölüşmeye, birlik ve beraberliğimizi büyütmeye devam ediyoruz. Deprem bölgesine yardım ulaştırdığımız dönemde bu meydanda büyük bir birlik ve beraberlik örneği gösterdik. Bu nedenle ilk iftarımızı da bu meydanda yapıyoruz. Aynı zamanda bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İftar yemeğimizde bizimle bir araya gelen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sofralarımız bir, gönüllerimiz bir, dualarımız bir olsun” dedi.