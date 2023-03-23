Nazilli’de 2 ay sürecek sanat etkinliğinin açılışı yapıldı

Nazilli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ay sürecek, Kültür Sanat Etkinliği yapılan açılış töreni ile başladı. Açılışta Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı toplam 160 eser görücüye çıkarken, okulun müzik öğretmenleri de çaldıkları müziklerle ustalara taş çıkarttı.

Nazilli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan Kültür Sanat Etkinliği protokol üyelerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. 22 Mayıs’a kadar sürecek Kültür Sanat Etkinliğinin İlk gününde Menderes Anadolu Lisesi öğretmenleri himayesinde öğrencilerinin hazırladığı toplam 160 resim sergilendi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Arısoy ve beraberindekiler öğretmenler ve öğrencilerden bilgi aldı. Yaklaşık bir aylık sürecek Kültür Sanat Etkinliği programının ilk gününde açılışın ardından, etkinliğin ilk oyunu Şehit Mehmet Dinek Ortaokulu tarafından hazırlanan ‘Töre’ adlı oyunu öğrenciler tarafından sergilendi. Öğrencilerin performansları salondakilerden bol bol alkış aldı.

Kültür Sanat Etkinliği 22 Mart-22 Mayıs tarihleri arasında 2 ay sürecek. Etkinlik boyunca belediye tiyatro salonunda okullar toplamda 18 oyun sergileyecek.

Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.