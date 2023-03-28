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Nazilli Belediyespor’da İnegölspor maçı hazırlıkları başladı
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP'TA MÜCADELE EDEN EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR, 29 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ NAZİLLİ ŞEHİR STADINDA OYNAYACAĞI İNEGÖLSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
AYDIN 28.03.2023, 13:40
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü Nazilli şehir stadında oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına başladı.
Ligin 28. Hafta karşılaşmasında Bayburtspor karşılaşmasında 3 puanı 3 golle alan Nazilli Belediyespor, gerçekleştirilen antrenman ile 29. hafta maçı hazırlıklarına başladı. Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde hazırlıklarına başlayan futbolcular streching ile günün antrenmanını tamamladı.