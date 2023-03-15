Nazilli Belediyespor’da görev dağılımı yapıldı

Eşin Group Nazilli Belediyespor’da 13 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında yeni yönetim kurulu ilk toplantısını Kulüp Başkanı Ünal Önal yönetiminde yapılırken, toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı da yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Toplantı salonunda gerçekleştirilen yeni yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaptıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Ünal Önal, "Öncelikle göreve seçilen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, başarılar dilerim. İlk toplantımızın amacı tanışma ve görev dağılımımızı gerçekleştirmekti. İnşallah kulübümüzü profesyonel futbol takımımızdan, alt yapı takımlarımıza, basketboldan voleybol takımımıza kadın futbol takımımızdan masa tenisi takımımıza kadar tüm branşlarda hep birlikte daha üst seviyelere ortak hareket ederek taşıyacağız. Yeni yönetim kurulumuz ve görev dağılımımız Nazilli’miz ve camiamız için hayırlı olsun. Ayrıca toplantımızda 3. Lig’de mücadele eden Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımımızın Sorumlu Yöneticiliği’ne de Meltem Tuğral Bildiri getirilmiştir" dedi.