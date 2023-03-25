Nazilli Belediyespor U-19 takımı play-off bileti aldı

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bölgesel Gelişim U-19 Ligi’nde normal sezonun son maçını galibiyet ile tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı Pınarbaşı Aydın Toscalı Futbol Sahası’nda misafir ettiği Uşakspor’u 3-2 mağlup etti. Ligi 2. sırada bitiren siyah-beyazlılar Türkiye şampiyonası play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Karşılaşmada gollerimizi, Baran Kaya, Fırat Yandım, Abdullah Beytaş attı. Türkiye şampiyonasında ilk maç 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Türkiye finallerinin oynanacağı yer ve rakip, hafta içi çekilecek kura sonrası belli olacak.