Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı parkeden mağlup ayrıldı

Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu’nda ligin 15. Haftası’nda Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı karşılaştığı Üsküdar Belediyespor’a 56-83 mağlup oldu.

Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda taraftarın yoğun katılımı ile oynana karşılaşmayı, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Nazilli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Karşılaşma konuk Üsküdar Belediyespor’un 56 - 83 üstünlüğü ile sona erdi. Potanın efeleri 25 Mart Cumartesi günü Bursa temsilcisi Geçitspor’u misafir edecek.