Nazilli Belediyesi yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, kullanım ömrünü tamamlayan ve araç trafiğini tehlikeye sokan Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak’ta yol yenileme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak’ta yol yenileme, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde mevcut eski yol baştan sona kazınarak, su mazgalları bakıma alındı. Kenar bordür kaplamaları yapılan yolda parke taşı döşenmesi için stabilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve daire müdürleri ile birlikte bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kullanım ömrünü tamamlayan, trafik akışını engelleyen ve vatandaşlarımızın ciddi mağduriyetler yaşadığı bu bölgede çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz gece gündüz demeyen yoğun bir mesai harcıyor. Allah’ın izniyle en kısa sürede yolumuzu tamamlayıp trafiğe açacağız. Nazillimizde uzun ömürlü ve modern yollar yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.