Nazilli Belediyesi iftar programı belli oldu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan ayı boyunca, ilkinin Nazilli Belediye Meydanı’nda gerçekleşeceği ve kentin çeşitli noktalarında düzenlenecek olan iftar programına tüm hemşehrilerini davet etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazilli Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi 2023 yılında da sofraları paylaşacaklarını söyleyen Başkan Özcan, “Kıymetli hemşehrilerim hayırlı Ramazanlar. Bolluk, mağfiret, rahmet ayı olan Ramazan ayına hep birlikte kavuştuk. Rabbime çok şükür. Geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğumuz iftar sofralarını değerli mesai arkadaşlarımla birlikte tekrar düzenledik. Şehrimizin 16 noktasında siz değerli hemşehrilerimizle birlikte iftar sofralarında buluşacağız. Lokmamızı paylaşacağız. Bütün hemşehrilerimizi lokmamızı paylaşmaya davet ediyorum. Hayır Ramazanlar” ifadelerine yer verdi.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemekleri programı 23 Mart Perşembe günü Belediye Meydanı’nda yapılacak programla başlayacak.

Nazilli Ramazan ayı iftar programı ise şöyle: "23 Mart Perşembe Belediye Meydanı, 25 Mart Cumartesi Pınarbaşı Mahallesi Sinan Dede Türbesi, 27 Mart Pazartesi Yeni Sanayi Muhtarlık önü, 29 Mart Çarşamba Yeşil Mahalle Muhtarlık önü, 31 Mart Çarşamba Sümer Pazaryeri, 1 Nisan Cumartesi Yıldıztepe Yavuz Selim İlkokulu, 2 Nisan Pazar Dallıca Meydanı, 4 Nisan Salı Yeni Mahalle Pazaryeri, 6 Nisan Perşembe Orhangazi Okulu, 8 Nisan Cumartesi Atatürk Ortaokulu, 10 Nisan Pazartesi İsabeyli Pazaryeri, 12 Nisan Çarşamba Cumhuriyet Parkı, 14 Nisan Cuma Şirinevler Pazaryeri, 16 Nisan Pazar Salı Pazarı, 18 Nisan Salı Kurtuluş Mahallesi Stat önü, 20 Nisan Perşembe Turan Pazaryeri"