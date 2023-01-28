Nazilli Belediye Başkanı Özcan’dan açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Şubat günü Nazilli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Denizli’de bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Erdoğan’ın 4 Şubat Cumartesi günü Nazilli’ye geleceğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Özcan, “21 yıllık hasret sona erecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Cumartesi günü Nazilli’ye gelecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, çevre ilçelerin belediye başkanları ve AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak’ın da aralarında heyet ilçede ön incelemelerde bulundu.

“Bu ziyaret Nazilli için milat olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazilli’ye gelecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Denizli ilimizde yapımı tamamlanan proje ve hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızı Nazillimize davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Güzide ilçemiz Nazillimize teşrif edecekler. Bu ziyaret aynı zamanda Nazilli ilçemiz için milat olacaktır. Allah kendilerine uzun ve sağlıklı ömürler versin. İnşallah hep birlikte ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Nazilli’nin bu ziyaret ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın ardından Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez cumhurbaşkanını ağırlayacağı belirtildi.