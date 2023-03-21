MHP Aday tanıtım toplantılarına start verdi, kalabalık salona sığmayınca Pehlivan, Meydan’da açıklama yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı milletvekili aday tanıtım toplantılarına başlarken, MHP’den adaylığını ilk açıklayan MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan oldu. MHP Aydın İl Binası partililerin akınına uğrayınca kalabalık salona sığmadı. Burak Pehlivan, partililerle birlikte Yörük Ali Efe’nin İstasyon Meydanı’ndaki heykelinin önünde fotoğraf verdi.

Ülke genelinde 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde aday adaylığı açıklamaları devam ederken, Aydın’da da aday olacak isimler belli olmaya başladı. Bu çerçevede milletvekili aday tanıtım toplantılarına start veren MHP Aydın İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısı ile aday adayları tanıtılmaya başlandı. MHP Genel Merkezi tarafından aday adaylığı başvurularının bugün itibariyle son bulmasının ardından düzenlenen toplantıda konuşan MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, MHP Aydın’dan milletvekili aday adaylığı açıklayan ilk isim oldu.

Toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, il genelinde aday adaylığı için genel merkeze 26 başvurunun yapıldığını belirterek “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi Allah’ın izniyle 2023’te lider ülke Türkiye olacak ve cumhurbaşkanımız açık ara farkla seçilecek, Milliyetçi Hareket Partisi de mecliste en üst düzeyde temsil edilecek. En büyük hedef ve gayretimiz budur. Bugün itibariyle genel merkezimize Aydın genelinde 26 tane aday adaylığı başvurusu var. Bugün de değerli kardeşim Burak Pehlivan ile aday tanıtım toplantılarımıza başlıyoruz” dedi.

“Hayatımın tamamı ülkücülük ve milliyetçilik üzerine yoğrulmuştur”

Konuşmasına başlamadan önce kısaca kendinden bahseden Burak Pehlivan, aday adaylığını açıklayarak “14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekilliği aday adaylığımı açıklamak üzere bir araya geldik. Evladı olmaktan onur duyduğum MHP’nin bir neferi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Genel Başkanımızın sürdürdüğü kutlu davanın, Turan idealinin hep bir parçasıydık. Şimdi de milletvekilliği adaylığına başvurarak bu davanın bir parçası olma niyetimizi ortaya koyuyoruz. Hayatımın tamamı ülkücülük ve milliyetçilik üzerine yoğrulmuştur. Ülkücülüğü bir siyasi ideolojiden ziyade yaşam ideali edinmiş, bu menzilde yol almış ve bir ülkü eri olmaktan hep gurur duydum. Bu bilinçle öğrencilik hayatımdan bu yana ülkücülük hareketi içerisinde yer almaktayım. 2006-2013 yılları arasında Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevlerinde bulundum. Şu anda MHP MYK Üyesi olarak bu kutlu davaya hizmet etmeye devam ediyorum. MHP, kutlu otağımız, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emaneti, Türklüğün yılmaz sesi ve son kalesidir. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet için, Türkiye’nin bekası için MHP kaçınılmaz bir gerekliliktir. MHP, Türk milletinin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Büyük Türk tarihine yeni zaferler katmak ve hayalini kurduğumuz güçlü Türkiye’nin imarı için MHP diyoruz. Bu idealler toplamında kayıtsız şartsız öncelikle milli gereklilikle ortaya çıkan sonrasında ise gönül birlikteliğine dönüşen Cumhur İttifakı’nı vurgulamak istiyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılında lider ülke vizyonunu hep beraber başaracağız. Durmayacağız, yorulmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz. Aydınlı hemşehrilerimizin her bir ferdi ile kucaklaşacağız. Öncelikle olarak benim doğup büyüdüğüm ve hayatımızı kazandığım yerdir. Benim için Aydın aşktır, sevdadır. Benim Aydın’a vefa borcum vardır. Aydınımızın sayamadığı, güzellikleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri var. Turizm için müthiş bir tarihi altyapısı var. Tarımda saymakla bitiremeyeceğimiz ürünleri var. Bu zenginliklerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapacağız. Aydınlılara verdikleri desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Kuvayi Milliye şehri olan Efeler diyarı Aydınımızdan milletvekili aday adayı olduğumu tekrar beyan ediyorum. Cumhuriyet tarihinde en önemli seçimi olacağına inandığımızı bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Gün içerisinde adaylık açıklamaları devam ederken, Pehlivan’ın açıklaması sırasında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Burak Pehlivan’ın ardından diğer aday adayları da açıklamalarına devam etti.