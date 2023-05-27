Meteoroloji’den Aydın’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı
METEOROLOJİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAHMİN VE ERKEN UYARI MERKEZİ AYDINLI VATANDAŞLARI, 28 MAYIS PAZAR GÜNÜ MERKEZ VE DOĞU İLÇELERİNDE GÖRÜLMESİ BEKLENEN YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞA KARŞI UYARDI.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydınlı vatandaşları 28 Mayıs Pazar günü merkez ve doğu ilçelerinde görülmesi beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (28.05.2023 Pazar) öğle saatlerinden sonra Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde (Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Germencik, İncirliova ve Köşk,) yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.